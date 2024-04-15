金像獎｜回顧爾冬陞發跡史「竟是星二代」1986年這一套戲險淪禁片

提到「爾冬陞」這個名字，你腦中會冒出什麼印象，是不是一個有著優秀資歷，卻總在綜藝中貢獻耿直金句的過氣導演？



《演員請就位》、《無限超越班》兩檔演員競演類真人秀，讓內地觀眾見識了爾冬陞的大導脾氣。前有節目現場懟哭郭敬明，後有拍攝片場罵哭徐若晗。「不慣著人」的性格，讓他成了意外的「熱搜體質」。

有話題自然就有爭議。越來越多的網友開始起底爾冬陞的作品履歷、個人情史、過往言論，以搜集質疑他、攻擊他的彈藥。

誠然，在曾經無比輝煌的香港影壇，從導演作品角度來看，爾冬陞的藝術成就、斬獲獎項的數量不及王家衛、許鞍華、陳可辛等人，票房成績不及吳宇森、徐克、林超賢等人，作者風格也不及杜琪峯、林嶺東、關錦鵬等人，可他卻是最為全能的電影人。

爾冬陞出生在演藝世家。父親爾光是製片人，母親紅薇是演員。1977年他首次參演電影《阿Sir毒後老虎槍》，同年便主演武俠電影《三少爺的劍》成名。

1986年，爾冬陞自編自導了首部電影《癲佬正傳》，講述忠實於精神病患者救助事業的社會工作者徐先生（馮淬帆 飾），為了引導癲佬們走向康復而犧牲的故事。

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雖然該片曾因題材敏感、手法寫實，險些遭到香港政府的禁映令，但上映後斬獲1000萬港元左右的票房，還讓爾冬陞在香港電影金像獎上收穫了最佳導演、最佳編劇兩項提名。

幾年後，爾冬陞憑藉《新不了情》和《旺角黑夜》兩度包攬香港金像獎的最佳導演和最佳編劇，他擔任製片人的「竊聽風雲系列」也是部部大賣，一下築牢了他「編、導、演、制全能」的江湖地位。

然而，在香港電影人北上合拍商業大片的潮流中，爾冬陞的《槍王之王》、《大魔術師》、《三少爺的劍》均票房表現平平，《我是路人甲》、《海的盡頭是草原》豆瓣也沒能超過8分。於是，才顯得有些「過氣了」。

不同於我們常說的「作者型導演」，爾冬陞更像是一種「記者型導演」，而且是調查記者——不僅平日裡注重觀察和積累，而且寫故事之前總要先做數個月的調查與研究。

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他曾打趣地說自己很愛八卦，實則是對社會各階層人群無差別的關心與好奇。

「我恐怕是香港認識三教九流最多的一個導演了。上到特首、下到毒販，各行各業包括警察、法官我都有可以聊的人。不同階層、不同背景的人，我都很好奇。」爾冬陞曾在採訪中如此說道。

於是，我們看到在頻繁參加綜藝節目，並配合節目效果扮演「毒舌導師」之外，爾冬陞正在默默做著一件大事——給香港的新人導演當監製，尤其是有社會洞察力的新人。

在今年的第42屆香港電影金像獎最佳電影的提名名單裡，有兩部爾冬陞監製的作品，分別是《白日之下》和《年少日記》。

其中《白日之下》共獲得16項提名，由新人導演簡君晉執導，唐翠萍、李卓風、簡君晉編劇，講述了記者曉琪（餘香凝 飾）潛入「彩橋之家」殘疾院舍，揭發其中存在的虐待真相。影片改編自2016年一宗轟動全香港的真實事件。

《年少日記》共獲得12項提名，由新人導演卓亦謙自編自導自剪，講述中學老師鄭Sir（盧鎮業 飾）因為一封沒署名的遺書、一群看似無恙的學生而想起了充滿暴力與遺憾的童年往事。

這兩部電影都曾以「香港電影新動力」的身份，在去年的上海國際電影節展映過，因此內地還沒上映豆瓣便已開分，分別高達8.1分和8.6分。

雖然受限於題材很難取得高票房，但是這兩部電影在爾冬陞的監製下，完成度非常高，力道非常勁。但凡看過它們的觀眾，無不對導演生出敬意，對其後續作品多了幾分關注。

近幾年，港產片在內地漸漸走入了審美疲勞期。幾位老牌港星「排列組合」，幾位老牌香港導演一部又一部地自我複製。去年內地票房最高的香港導演作品，是邱禮濤的《莫斯科行動》（6.64億人民幣票房），僅列第24位。

可以說，香港導演人才的斷代，比演員有過之而無不及。

成熟導演給新人導演擔任監製，在任何一個地區都是行之有效的導演人才培養模式。況且爾冬陞做監製，並非某些掛名監製那樣只負責敲明星和搞資金。

《白日之下》和《年少日記》的兩位主演余香凝、盧鎮業都是妥妥的新人，沒有什麼流量，只是配角中出現了姜大衛、鄭中基這樣的友情客串。兩部戲的成本控制也非常到位，沒搞花裡胡哨的東西，全心全意講好故事。

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從某種意義上說，《白日之下》和《年少日記》都可以看做是爾冬陞「記者型導演」風格的延伸，是對香港電影有著傳承意義的作品。

其實，爾冬陞也並非只監製現實題材，也監製了一些商業類型片。

如李光耀導演的《暴瘋語》、羅卓瑤導演的《暴走神探》、馮志強導演的《犯罪現場》、黎兆鈞/施柏林/劉永泰導演的《催眠·裁決》，麥啟光導演的《臨時劫案》。

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其統一特點，是這些導演均是影片的編劇或編劇之一。可見，爾冬陞很看重導演的文本創作功力。

另一大特點，是這些商業片儘管在敘事手法上偶有生澀，故事編寫上偶有俗套，但都把人物做得比較扎實、出彩。

如今李光耀、馮志強均已成長為獨當一面的導演，簡君晉、卓亦謙也即將接受獎項和市場的雙重檢驗。爾冬陞默默做監製幾年後，終於到了開花結果的日子。

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