爆肌星二代登成人平台與她「合體」曾服食大麻又帶噴火槍上街被捕

台灣深藝人狄鶯、孫鵬的24歲獨子孫安佐在泰國惹出呼麻風波後，事後又爆出被下蠱、爸偷放符水等事，日前又因和經紀人攜帶噴火槍上街被台灣警方帶回，最後以30萬（台幣、下同）交保並責付父親。經過一連風波，孫安佐又傳出將登入成人平台SWAG直播，對此官方也證實消息。



6月27日陳沂直播中預告，邀請「孫姓網紅」一起同台，讓網友紛紛猜測就是孫安佐，對此SWAG證實消息：

確定下週三會合體直播，內容還沒確定， 因為我們也還沒跟孫安佐討論。

至於孫安佐未來是否會入主平台，一切都還沒定案，但想必內容肯定充滿話題。

台灣深藝人狄鶯、孫鵬的24歲獨子孫安佐在泰國惹出呼麻風波後，事後又爆出被下蠱、爸偷放符水等事。（IG@sun_edward_64）

孫安佐和經紀人攜帶噴火槍上街被台灣警方帶回。（IG@sun_edward_64）

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陳沂先前加入SWAG引起軒然大播，不料話題過去遲遲沒脫，都是只動嘴巴，由第三人動作，導致人氣嚴重下滑，每場抖內約莫1,000元不等，她自己也表示，因為身材沒有其他直播主好，所以不會脫衣服。然而這次和孫安佐聯手直播，不知道又會有什麼無極限的內容，掀起外界關注。

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