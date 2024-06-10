娛圈6大爭議星二代　孫安佐吸毒擅闖民居露下體「他」揚言炸政府

台灣資深藝人孫鵬與狄鶯的愛子孫安佐，日前被爆出在泰國布吉島吸食大麻，還擅闖民宅並露出下體，行為相當脫序。其實不只孫安佐，許多星二代都曾經有過不小的爭議。台媒《TVBS新聞網》整理曾爆出爭議的星二代，有的人已改邪歸正、結婚生子。



一、孫安佐

孫安佐除了這次在泰國的爭議之外，他也曾在赴美留學期間表示「要用槍攻擊學校」，涉犯恐怖威脅被警方逮捕，並在美國入獄238天後獲釋返台，並且一生不得再入境美國。

孫安佐因在泰國呼麻闖民宅，再度鬧上新聞版面。（TVBS新聞網授權使用／林彥君攝）

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二、歐陽妮妮

演員歐陽龍和傅娟的長女歐陽妮妮，被爆料就讀台灣藝術大學一年級時，因期末考時出國至倫敦，所以找來校外友人當槍手代考作弊。最後歐陽妮妮被記1大過、2小過，免退學處分。

歐陽妮妮被爆考試找校外友人當槍手代考作弊。（IG@niniouyang）

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三、余祥銓

前立委余天與藝人李亞萍之子余祥銓，2002年被警方查獲涉嫌持有二級毒品大麻，而進入勒戒所並受少年感化教育兩週。2009年余祥銓因不當變換車道，被警方攔停檢查，酒測後余祥銓酒測值高達0.49，超過標準值的0.25，雖無須移送但仍被扣車開罰。

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四、吳定謙

導演吳念真獨子吳定謙遭週刊爆料，已有交往3年以上的正牌女友，但還對外宣稱自己「單身」，並和小三約會、開房、傳鹹濕簡訊等，直到小三察覺不對後，吳定謙才坦承自己劈腿，兩人鬧翻。

吳定謙（IG@dennytcwu）

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五、鹿希派

主持人吳宗憲之子鹿希派，在2018年於個人Instagram上表示，若是自己女友病情未顯著改善，就要製作炸彈炸臺北市政府，事後鹿希派被裁處緩起訴1年，且支付公庫台幣50萬元。2021年鹿希派赴臺北市信義區夜店消費，在路旁吸食大麻遭警方盤查，雖然鹿希派表示自己不知道該香菸是大麻菸，仍被移送臺北地方檢察署偵辦，事後檢察官予以緩起訴處分，並向國庫支付新台幣10萬元。

鹿希派在2018年於個人Instagram上表示，若是自己女友病情未顯著改善，就要製作炸彈炸臺北市政府。（視覺中國）

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六、李堉睿

資深男星李興文長子李堉睿，從美國留學返台後，以網紅「馬克斯」之稱，常在街頭拍攝整人影片，在網路上擁有人氣不小。不過2019年間，李堉睿竟偷跑去新莊IKEA埋伏，等店內打烊後跑出來「逛大街」，還全身脫光用蓮蓬頭假洗澡、蹲馬桶等，最後雙方以18萬台幣達成和解。

2019年間，李堉睿竟偷跑去新莊IKEA埋伏，等店內打烊後跑出來「逛大街」，還全身脫光用蓮蓬頭假洗澡、蹲馬桶等。（Youtube@馬克斯WillDoIt）

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