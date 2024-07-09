林襄寫真《Kaoru-》再有新相曝光 預售即登日本Amazon排行榜冠軍
撰文：中天新聞網
出版：更新：
啦啦隊女神林襄2024年轉隊味全龍，擁有姣好身材的她，日前宣布7月10日將在日本發行寫真集《Kaoru-》（中文名《襄水》）。
而林襄7日在社群平台PO出寫真集中的其中1張性感照，畫面中她身穿黑色蕾絲鏤空內衣，豐滿上圍呼之欲出；貼文曝光後，在IG截至目前已獲10.2萬人按讚。
【圖輯】點圖放大看更多林襄IG性感照👇👇👇
+26
林襄7日在臉書與IG分享寫真集內的其中1張照片，畫面中，化淡妝的她將頭髮綁成包頭，身穿成套的黑色蕾絲內衣褲，搭配解開褲頭的牛仔褲，跪坐在白色的床單上，對鏡頭露出嫵媚眼神。貼文曝光後，網友紛紛留言直呼：
「好辣」
「太襄了啦」
「流鼻血了」
「好漂亮」
林襄的寫真集雖10日才會在日本正式發行，但目前已有許多人搶先預購，而登上日本Amazon明星寫真集類別的銷售排行榜冠軍。對此，林襄日前也開心表示，將於日本東京的秋葉原舉辦簽書見面會，邀請當地的粉絲一起來參加。
台灣性感女神林襄「阿嘿顏」被密友流出！ 李多慧也是「受害者」小龍女啦啦隊徵新人爭崩頭 藝人網紅甚至日本AKB48前成員也報名林襄赴韓「大修繕」後驚現木偶鼻？ 網民翻10年前舊照變化極大林襄性感pose寫真照宣傳遭攻擊「假體要爆了」 高情商回應獲讚林襄已經OUT！ 呢位台灣網紅靠「擦邊球」成網民2024年新歡林襄李多慧離巢 台灣樂天女孩急找外援 竟請到這日本啦啦隊女神
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】