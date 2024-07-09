林襄寫真《Kaoru-》再有新相曝光　預售即登日本Amazon排行榜冠軍

啦啦隊女神林襄2024年轉隊味全龍，擁有姣好身材的她，日前宣布7月10日將在日本發行寫真集《Kaoru-》（中文名《襄水》）。



而林襄7日在社群平台PO出寫真集中的其中1張性感照，畫面中她身穿黑色蕾絲鏤空內衣，豐滿上圍呼之欲出；貼文曝光後，在IG截至目前已獲10.2萬人按讚。

畫面中她身穿黑色蕾絲鏤空內衣，豐滿上圍呼之欲出。（FB@林襄）

林襄的寫真集雖10日才會在日本正式發行，但目前已有許多人搶先預購。（fb@林襄）

林襄的寫真集雖10日才會在日本正式發行，但目前已有許多人搶先預購。（Facebook@林襄 Mizuki）

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林襄7日在臉書與IG分享寫真集內的其中1張照片，畫面中，化淡妝的她將頭髮綁成包頭，身穿成套的黑色蕾絲內衣褲，搭配解開褲頭的牛仔褲，跪坐在白色的床單上，對鏡頭露出嫵媚眼神。貼文曝光後，網友紛紛留言直呼：

「好辣」

「太襄了啦」

「流鼻血了」

「好漂亮」



林襄的寫真集雖10日才會在日本正式發行，但目前已有許多人搶先預購，而登上日本Amazon明星寫真集類別的銷售排行榜冠軍。對此，林襄日前也開心表示，將於日本東京的秋葉原舉辦簽書見面會，邀請當地的粉絲一起來參加。

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