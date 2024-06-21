小龍女啦啦隊徵新人爭崩頭　藝人網紅甚至日本AKB48前成員也報名

中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女，舉辦「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」開放報名至今，已吸引超過上百位女孩報名參加。



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眾多藝人、演員、歌手、職籃啦啦隊、網紅、YouTuber、模特兒等，就連前日本女團AKB48成員也來台參加徵選，獲選者也將成為練習生，受到球隊投入培訓資源等課程，進行訓練與考核，讓女孩們能夠在演藝職涯上，有更全方位且具有國際化的發展。

今年徵選報名者中，在網路上有十多萬人追蹤的高人氣直播主靜靜（李依靜）竟願意捨棄年薪百萬（台幣，下同）的直播收入，把直播的時間幾乎全部用來準備徵選，每月還自掏腰包近五位數，投入訓練、上課，只為了可以讓自己更有機會獲選。

靜靜表示徵選的機會一年只有一次，錯過了就要等一年：

成為小龍女啦啦隊是我的夢想，沒有什麼是比我徵選小龍女更重要的事了。

身高153公分，體重42公斤，個子嬌小的靜靜身材比例出眾，經常被只是看到她照片的人誤會是個身材高挑的女孩，她笑說自己只是看起來是個高個臉。

人氣直播主靜靜（IG@yuna105_）

人氣直播主靜靜（IG@yuna105_）

為入選專程飛去泰國拜四面佛 點圖放大看更多靜靜的照片：

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為了這次徵選，聘請專業的舞蹈老師一對一教學，平均每週上課四天。為了練好一首應援曲，連續五天到舞蹈教室報到，她說：「我不是從小就開始學習舞蹈，唸的也不是科班，接觸舞蹈，至今也才二年時間而已，我比別人晚起步，所以我要比別人更努力。」

她本來是夜貓子，這段期間也調整回正常作息，至於飲食部分，則是透過戒糖、減少攝取澱粉、清淡飲食、水煮，忍不住的時候就多吃水果來滿足糖份需求，速食類、炸物則是最多一個月吃一次，然後只咬一口，不能吃完。她發現戒糖後，自己的皮膚、氣色都有變的比以前好多了，身體也比較不容易水腫。

此外，靜靜還外遊拜廟、神社求籤、配戴水晶，加持祈願能夠入選成功。她說，去拜過新加坡的菩薩、泰國的四面佛，還有台灣的寺廟，只要人家說很靈驗的，都想說可以去拜看看，增加祝福、安全感。

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夢想家專屬啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（IG@t40533）

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談起生命中最重要的人時，靜靜則說是媽媽，她也坦言「我是一個報喜不報憂的人，如果真的選上，成功了我才敢跟媽媽說」。現在還不敢讓媽媽知道自己有參加徵選，怕到時媽媽問起有沒有選上的時候會失望。靜靜也說：「如果選上小龍女，我一定要帶著媽媽一起來球場，看我跳舞，鄰居阿姨也一起請來。」

「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」於6月30日中午12點報名截止，預計將於7月27日進行決賽選拔，7月7日至13日期間還會有網路投票。詳情請上「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」活動頁面查詢。

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