林襄李多慧離巢　台灣樂天女孩急找外援　竟請到這日本啦啦隊女神

又有啦啦隊女孩赴台發展！來自日本東北樂天金鷲啦啦隊的高橋佳帆13日中午抵台，當上台灣樂天女孩（RAKUTEN GIRLS）交流生。



樂天女孩副隊長雅涵透露在林襄、李芷霖都轉當小龍女（味全龍啦啦隊）後，讓她有點孤單寂寞：「因為高橋一直都很喜歡台灣，她的夢想是可以來到台灣工作，台灣樂天就委託我們公司，所以我多一個日本師妹，現在我也有伴！」開心宣布高橋成為林襄等人的經紀公司師妹。

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事實上去年（2023）7月樂天桃猿隊就舉辦了日本風主題日「YOKOSO桃猿」，當時就邀請東北樂天金鷲啦啦隊所屬樂天ANGELS成員AIMI、SUZUKA、KAHO（高橋）以及RUKA四位來到全猿主場參與活動。

9月樂天女孩到日本時，當時成員李多慧、林襄、菲菲、李昀也開心與高橋、SUZUKA一起共舞，當時就創下44.9萬點閱，人氣相當高。

兩邊的樂天女孩就此打開友誼橋樑，相當喜歡台灣的高橋向球團透露她的夢想是可以到台灣工作，因此台灣樂天委託雅涵經紀人莉奈讓彼此牽起線，雅涵開心表示：「我多一個日本師妹啦！原本今年雖然是副隊長，但在我們經紀公司瞬間孤單寂寞，現在我也有伴。」

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據悉，高橋簽下三年經紀約成為林襄經紀公司莉奈文創藝人，加入樂天女孩成為交流生，至少將長住台灣一年時間，貼近台灣粉絲。

雅涵表示自己最欣賞高橋不服輸的個性：「不服輸的魅力，因為即做不擅長的事情，那認真的態度，非常吸引人。而且聽說她從小就學芭蕾舞，感覺很多才藝。」

雖然語言溝通還須努力，但雅涵也開心表示：「我們會用身體語言加上中文，跟她講話，讓她多聽多說，希望早點能把中文學起來。」也開心表示已經教了她自己的新歌〈我可以不再想你〉。

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而中午才剛下飛機的高橋也是有備而來，自備中文問候：「大家好！我是高橋佳帆KAHO，我在東北樂天金鷲啦啦隊隊員，我在台灣樂天當交流生，我剛下飛機現在要去台灣的家！拜拜。」發音標準，看得出來相當投入學習中文。

雅涵被問到有無傳授師妹啦啦隊禁忌？她笑稱：「其實也沒有什麼禁忌，我們就是要把活力及熱情帶給每一個人，我覺得高橋很愛笑，感覺可以表現很好。」對她相當有信心。

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