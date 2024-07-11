林襄日版寫真集再有性感照曝光 對作品成果超滿意：給自己打95分
撰文：TVBS新聞網
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林襄首本日版寫真集《薫-Kaoru-》，是以香水為概念，攝影師是她經紀公司社長莉奈，內容是由台版第3本作品未曝光的照片構成，林襄相當滿意作品成果，大讚是至今最棒的表現，並且給自己打了95分高分，聽聞銷售量不錯，她相當開心。
曝光寫真中有穿著性感內衣，E罩杯傲人雙峰大放送，還有香豔穿著和服泡溫泉，胸前深溝令人無法忽視。而說到胸部保養，林襄透露，為了維持胸形，都是仰睡。
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至於為了拍寫真集有做什麼準備，林襄坦言，2個月前開始控制飲食，忌吃零食與炸物，戒掉手搖珍奶等飲品，只喝水，睡眠也很講究：
盡量晚上10點半前就寢，也有健身、做伸展操。
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