「啦啦隊女神」慘遭球星男友劈腿一度暴瘦剩38公斤：男生像狗一樣
撰文：聯合新聞網
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啦啦隊女神李芷霖、林襄、張雅涵人氣居高不下，6日跟所屬「小龍女」一起登上「7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」。
李芷霖因被籃球員男友林庭謙劈腿，上月暴瘦剩38公斤，今稱體重已恢復到超過40公斤，而且也開始認識新對象，在旁的林襄則爆料「芷霖的行情非常好」。
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李芷霖挺過情傷，今強調沒有強顏歡笑，身邊也有追求者，感謝好姐妹們當鑑定團，負責評鑑彼此的對象，並且帶她去吃美食療傷。
至於追求者會不會說出令人感動的話？她說不會特別安慰，「做你的肩膀之前（指舊愛）講過了，還不是（劈腿）」，暗指男生只剩一張嘴。
那有沒有什麼印象深刻的追求方式？她打趣回：
在我後面跑，像狗一樣追我。
相較李芷霖和張雅涵，林襄自認桃花運最差，因為個性太男性化，問起舊愛球星馬傑森，她立刻澄清：「跟馬先生變成粉絲關係，現在我是他的後援會會長。」
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