性感女神甩拖一原因「冇人敢追」控制慾超強自稱小女人：反差萌

台灣「啦啦隊女神」林襄近年持續往影視圈、時尚圈發展，人氣居高不下，而她在與樂天桃猿內野手馬傑森分手後，各界也非常好奇她的感情狀況。對此，林襄也在節目中坦言，自己是個工作狂，且會把彼此的界線劃分得很清楚，感嘆「沒人敢追我」。



林襄日前在節目《小姐不熙娣》中指出，自己是一個不折不扣的工作狂，平時除了工作以外，幾乎都宅在家不出門，每天晚上到了10點半就準時睡覺，導致身邊「沒人敢追」。另外，林襄也補充，她一直都會把彼此的界線劃分清楚，一旦認定對追求者沒興趣，她就不會想繼續與對方來往：

我自己也有問題

林襄自認是個不折不扣的工作狂，導致身邊「沒人敢追」。（fb@林襄）

林襄自認是個不折不扣的工作狂，導致身邊「沒人敢追」。（fb@林襄）

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在被問到未來是否願意為了另一半減少工作量時，林襄表示自己非常看重「時機」，她目前暫時是把30歲當成一個門檻，在那之前她都會好好珍惜工作滿檔的感覺，可能會等到人氣開始下滑之後，才會認真思考別的事情。

林襄透露，自己在感情中其實具有很強的「控制慾」，會很想要另一半遵守自己的生活習慣。舉例來說，林襄透露曾遇過一任前男友吃完東西都不趕快丟掉，導致食物容易生蟲，因此她每次看到就會很不爽，只能一直要求對方整理乾淨。

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不過，林襄也強調，自己會默默打聽對方是否有想要的禮物，因為她認為既然有了工作、有了收入，就會想要對另一半好：

我也很小女人，我覺得我是有反差萌

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