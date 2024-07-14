前AV女神兒子患風赧「臉腫躺救護車」！「3個月內2度住院」遭挨批

不少名人工作之餘日常生活，為人父母後也會讓孩子曝光，然而日本前AV天后蒼井空近日曝光兒子生病模樣，遭網民痛批「神經」。



蒼井空分享兒子臉腫躺救護車的正片引起爭議。（ameblo）

蒼井空於7月11日於部落格曝光5歲大兒子臉部浮腫躺在救護車擔架上的照片，原因是兒子有蕁麻疹，近日臉部腫脹，就拿了3月過敏發作就診時醫生開的藥給兒子服用，但卻未如以往一樣消退，甚至嚴重到蔓延至全身，難以入睡，於是便帶孩子看醫生，再拿藥，然而就診當晚孩子癢到十分難受，眼腫到幾乎看不見，還出現呼吸困難的症狀，她趕緊打電話叫救護車送醫，隨後在醫院進行檢查，診斷則同樣為蕁麻疹。

蒼井空描述兒子蕁麻疹發作到緊急送醫過程，然而她隨文曝光了兒子身體難受躺在救護車上的照片，引發爭議，有網民批評：

．「把孩子痛苦的模樣拍下來還分享到網上，哪來的神經」

．「都這種情況了還要拍照分享」



其實蒼井空過往就分享過孩子健康出問題送醫院畫面，今年5月時曾曝光兒子胃痛到哭，心急的她一樣叫了救護車，最後診斷為腸胃炎，當時她也曝光孩子生病在醫院畫面。

而雖然兒子經治療後逐漸好轉，但吐露兒子在3個月內陸續因「水痘、闌尾炎、龜頭包皮膚炎、髖關節炎、牙齒生長痛、口腔炎、嚴重蕁麻疹」已2度上救護車，有2次住院、2次急診，還有7次常規就診和一度到醫院看醫生，憂心孩子的身體到底怎麼了。

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