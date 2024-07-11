宅男女神嘴唇腫大5倍突變孖潤腸　網民憂嚴重過敏「惡化恐致命」

日本女星中川翔子不只有著甜美外表，也相當熟悉動漫領域，身兼聲優、歌手、主持人、漫畫家、角色扮演玩家多職，因此素有「宅男女神」之稱，去（2023）年4月也宣布結婚。這幾天她的嘴唇卻發生異變，突然腫了5倍之大，讓中川翔子直呼：「太恐怖了吧！」



中川翔子9號在X（Twitter）上發文：

這也太恐怖了吧？我嘴唇突然腫了5倍！好像突然變成過敏體質，出現了之前沒發生過的反應，突然腫了起來，如果有時間我會去檢查一下原因。

中川翔子分享的3張照片都能看到她的嘴唇猶如鑫鑫腸，相當嚇人。

中川翔子的3張照片嘴唇明顯腫大。（X@shoko55mmts）

中川翔子的3張照片嘴唇明顯腫大。（X@shoko55mmts）

中川翔子的3張照片嘴唇明顯腫大。（X@shoko55mmts）

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許多網友看到也都嚇壞，有的人說可能是因為太勞累，也有醫生建議中川翔子趕緊去醫院抽血檢查。其他網友則指出如果口紅含有蓖麻子油、蜂蠟或使用的色素含有焦油色素，也可能會突然引發腫脹，甚至起水泡。看到中川翔子嘴唇腫成這樣，更有人指出這樣的過敏已經算是滿嚴重，如果再惡化也可能會奪命，希望她不要等閒視之。

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