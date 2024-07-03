AV女優去婚禮「低調穿搭」微露性感又得體　網民讚：不搶新娘風采

AV女優七森莉莉（七ツ森りり）擁有亮麗外型與F級豐滿上圍。不時透過社群平台與粉絲們互動的她，近日則分享了她參加親戚婚禮時的穿搭。



有別於平時的性感形象，她當天身穿氣質、甜美的風格，讓許多網友紛紛留言稱讚她的穿著不搶新娘風采，非常得體。

AV女優七森莉莉擁有亮麗外型與F級豐滿上圍。（Instagram@riri_nanatsumori）

七森莉莉在IG上分享婚禮當天的穿搭。（Instagram@riri_nanatsumori）

七森莉莉在IG上分享婚禮當天的穿搭（Instagram@riri_nanatsumori）

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七森莉莉6月30日在社群平台X與IG分享她近日參加親戚婚禮的照片，提到和久違的家人們見面相當開心：

是個有趣的一天

在貼文中，七森莉莉也分享她當天的妝髮及穿搭照，只見她身穿一件細肩帶黑色蕾絲洋裝，外面搭配粉紫色的薄紗外罩；而她當天的髮型則是將頭髮綁成馬尾辮，搭配精緻的髮飾。

貼文曝光後，網友則大讚七森莉莉的婚禮穿搭相當得體，並未露出過多的身材曲線吸引目光，獲得許多好評：

「看起來像個漂亮的公主」

「和平常（風格）很不一樣呢」

「妝髮都很好看」

「散發出優雅的氛圍」

「會不會比新娘還美」

「這樣婚禮上完全不想看新娘，只想看妳」



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