AV女優去婚禮「低調穿搭」微露性感又得體 網民讚：不搶新娘風采
撰文：中天新聞網
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AV女優七森莉莉（七ツ森りり）擁有亮麗外型與F級豐滿上圍。不時透過社群平台與粉絲們互動的她，近日則分享了她參加親戚婚禮時的穿搭。
有別於平時的性感形象，她當天身穿氣質、甜美的風格，讓許多網友紛紛留言稱讚她的穿著不搶新娘風采，非常得體。
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七森莉莉6月30日在社群平台X與IG分享她近日參加親戚婚禮的照片，提到和久違的家人們見面相當開心：
是個有趣的一天
在貼文中，七森莉莉也分享她當天的妝髮及穿搭照，只見她身穿一件細肩帶黑色蕾絲洋裝，外面搭配粉紫色的薄紗外罩；而她當天的髮型則是將頭髮綁成馬尾辮，搭配精緻的髮飾。
貼文曝光後，網友則大讚七森莉莉的婚禮穿搭相當得體，並未露出過多的身材曲線吸引目光，獲得許多好評：
「看起來像個漂亮的公主」
「和平常（風格）很不一樣呢」
「妝髮都很好看」
「散發出優雅的氛圍」
「會不會比新娘還美」
「這樣婚禮上完全不想看新娘，只想看妳」
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