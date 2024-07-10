女優引退轉戰啦啦隊硬撼林襄？徵選影片全程中文收起性惑仍吸粉絲
撰文：COOL潮流生活網
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於台灣坐擁著不小人氣的聲量女優「蘭々」，雖說在去年12月之時，意外地官宣了自己因為有著全新目標的關係，所以做出了引退的決定，但之後仍舊透過著參與TSE台灣寫真博覽會以及將在八月舉行的TRE台北國際成人展緣故，使其不斷地在台灣累積人氣。
然而就在蘭々聲量扶搖直上之際，她於稍早也公開了重磅情報，十足引發台灣粉絲們的高度期待！因為據蘭々透露，她不僅正式參與了中華職棒球隊「味全龍」所屬啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」的徵選活動，官方也公開了來自蘭々的自我介紹以及舞蹈影片，並於短短數天就累積超過兩千次觀看，可說於同期選拔生中展現了不小的聲勢。
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值得一提的是，在此番蘭々的投稿影片中，她非但全程以「中文」自我介紹，甚至也編排了帶有動漫氛圍的舞蹈，著實顯露出自己認真角逐啦啦隊一員的決心。
然而隨著此番「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」的啟動，官方也預定在7/27號舉行實體決賽，且只要正式入選並通過之後的相關考核，便有機會在中華職棒下半季，與林襄、李多慧等啦啦隊學姊們同台，並在球場上奮力向「味全龍」球隊予以應援。
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