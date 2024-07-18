男星遇致命車禍離世享年35歲　拍檔證實死訊：所有人都還在悲傷中

日本搞笑團體「マンホルモン」成員秦野隆光近日驚傳車禍去世的消息，享年35歲。



對此，秦野隆光的經紀公司發表聲明：「感謝所有粉絲的熱情支持，我們也要感謝所有相關人員的持續支持，藝人秦野隆光（35歲）於2024年7月11日因交通事故突然去世，葬禮已經由近親舉行，願故人好走。」

秦野隆光近日驚傳車禍去世的消息，享年35歲。（X@秦野隆光）

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秦野隆光的拍檔小田桐雄磨隨即在社群平台證實死訊，發文中表示：

秦野隆光在11日的時候因為車禍過世，所有人都還在震驚和悲傷中，葬禮已經結束，希望好搭擋一路好走。

秦野隆光日前才在社群平台X分享到大阪旅遊的照片，當時他開心到處自拍，還到訪萬博公園，如今傳出驟逝消息許多粉絲都相當不捨。

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