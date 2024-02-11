愛莉莎莎新車上路即炒車！車禍當下嚇到瀨尿：撞2新車賠40萬台幣

愛莉莎莎近日透露，她剛買的新車2個月就撞壞，還撞到停在路邊的1輛新車，修繕雙方車輛總共約40萬（台幣），她也直言當下「精神狀態有點崩潰」，悲喊：「感覺尿已經漏一半出來。」



愛莉莎莎10日上傳新影片，透露她9年考取駕照，之後都沒有實際上路，買新車前還特別上道路駕駛課程；她與男友飛到泰國度假，並在當地租車自駕，她自認在泰國開車狀況不錯，唯一與台灣不同是「右駕」，而她從泰國返台後，隔天就開著新車出門，沒想到就出車禍意外，不但將新車撞壞，還撞到路邊的車。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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愛莉莎莎在台灣上路時，路上持續被後車按喇叭，其男友也相當心驚膽跳，直言「要從旁指導，她是完全沒有辦法聽進去」；她坦言當時超級慌張，在下錯多個交流道後，「整個精神狀態已經有點崩潰」，也準備要停在路邊換男友駕駛，停車卻太靠右撞上路邊的車，讓她驚呼：「尿漏一半了，整個腳在發抖。」

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愛莉莎莎最後也透露，目前雙方車輛已經修好，她自身的修車費約18萬元，加上對方的修車費，總計約為40萬（台幣），不過，基本都是由保險支付；而她為確保不再出事，將車輛前乘客座安裝煞車，充當教練車再進行道路駕駛課程，隨後教練也認為她已經能順利上路，不需要再繼續課程。

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