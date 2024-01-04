《黑豹》女星遇恐怖車禍一面血「骨折兼牙齒碎裂」傷勢照片曝光

美國演員女演員Carrie Bernans曾演出《黑豹》（Black Panther）、《紫色姐妹花》（The Color Purple），她在美國紐約時間1日凌晨被一輛為逃避警方追捕的疑犯駕車撞傷，她骨折、牙齒碎裂、面部受傷，好在緊急送醫後已無大礙，正接受治療。



據綜合外媒報導，Carrie Bernans在一家戶外餐廳用餐，該輛逃逸車輛撞上人行道、餐車及戶外用餐區，有9人受傷，當中包括3名警察，還有Carrie Bernans，她的母親也在事發後於IG公布多張Carrie Bernans的傷勢照，可見她臉部都是血跡、腫脹，牙齒斷裂，「她仍然非常痛苦，目前無法接聽電話，但很感謝大家的關心，這是一起造成創傷的事件，請繼續為Carrie祈福，她還是很痛苦，但正在康復中。」

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