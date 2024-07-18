網傳劉德華演唱會售票形式「以兩招杜絕黃牛黨」主辦單位回應

香港天王「華仔」劉德華舉辦全新巡演「今天...is the Day」，10月31日起一連4天將在台北小巨蛋開唱，主辦單位尚未宣布售票方式，但網傳這次為了嚴防黃牛，將會採取抽票以及實名制方式來售票，對此主辦單位也回應了。



劉德華睽違11年再度赴台開唱，此次只開4場次，4萬張門票絕對不夠粉絲搶，讓大批台灣歌迷焦慮不已，甚至尋求黃牛協助。不過近期黃牛卻紛紛喊「不接單」、「投降了」，傳出因主辦單位將以抽票加實名制來對抗黃牛。

劉德華舉辦全新巡演「今天...is the Day」（FB@劉德華）

【圖輯】點圖放大看更多劉德華靚相👇👇👇

+ 18

而即將到台灣開唱的日本天后宇多田光，同樣祭出抽票實名制，更分兩階段進行，當時就湧入近20萬名粉絲抽票，雖然結果幾家歡喜幾家愁，但多數粉絲認為此舉頗為公平。



盛傳劉德華此次攻蛋，也將實施抽票實名制，對此主辦單位超級圓頂回應《TVBS新聞網》：

目前沒有相關消息，請靜待主辦單位公布。

【同場加映】姜濤只讀到中三感遺憾 10位藝人沒高學歷照成材劉德華為榮譽博士（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

18歲辣妹「肉償抵車資」搭計程車！運將嗨爆了 鹹濕影片曝光

【本文獲「TVBS」授權轉載。】