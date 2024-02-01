劉德華有意再執導「已寫了很多劇本」：不知道什麼時候下定決心…

劉德華在《莫斯科行動》不只是演員，同時也是監製，近年監製《拆彈專家2》等許多華語大片的他，在近期受訪中被問到是否有意願當導演，劉德華表示有，而且已經寫了很多劇本，但對於要拍什麼題材猶豫不定，坦言：「不知道什麼時候（才能）下定決心當一次導演。」



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大陸影星黃軒在《莫斯科行動》飾演大反派「苗青山」，狂妄的演技被網友讚譽，他跟劉德華是第一次合作。黃軒在訪問中自爆小時候在房門上貼劉德華的海報，覺得如今能跟劉德華合作很「不可思議」。劉德華聞言，搞笑問旁邊一同受訪的張涵予：「你（當年）有貼我的海報嗎？」張涵予才透露，他唸大學時宿舍房裡貼的是從電影雜誌上剪下來的阿倫狄龍（Alain Delon）跟高倉健。

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金馬影帝張涵予曾演出過《湄公河行動》、《追捕》等華語動作大片，但因此留下嚴重的腰傷，在這部他形容為「從地上打到水裡，從水裡打到天上」的《莫斯科行動》開拍之前，他連續貼了十天的膏藥來舒緩腰部，以免拍攝途中出狀況，劇組就得開天窗。拍攝途中，張涵予也一直戴著護腰，光是拍完地下水道的動作戲，就弄壞了五個護腰，可以說是搏命演出。

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