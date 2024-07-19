鄭佩佩離世｜楊紫瓊章子怡發文哀悼「一代俠女」出道作竟非武俠片

鄭佩佩離世，享壽78歲。她曾在《唐伯虎點秋香》飾演「華夫人」，並在《臥虎藏龍》飾演經典反派「碧眼狐狸」經紀公司也證實她已於17日在舊金山逝世。共演《臥虎藏龍》的楊紫瓊、章子怡都發文悼念，章子怡更難過寫下「世間再無碧眼狐狸」，楊紫瓊則表示「我們會永遠懷念妳的善良與才華」。



鄭佩佩的出道作為1963年的《寶蓮燈》。（《寶蓮燈》劇照）

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鄭佩佩以胡金銓電影一系列武俠片聞名，但她2017年上《改變的起點》時，回憶第一部片其實不是武打片，而是引唱黃梅調的《寶蓮燈》。後來她以武打角色深植人心，連路上小混混看到她都要敬她三分，鄭佩佩笑說：

其實我只是眼神很兇，一點都不會打。

鄭佩佩曾在《唐伯虎點秋香》飾演「華夫人」。（《唐伯虎點秋香》劇照）

鄭佩佩曾在《唐伯虎點秋香》飾演「華夫人」。（《唐伯虎點秋香》劇照）

但她也是李安的武俠片偶像，當年籌拍《臥虎藏龍》，俠女反派「碧眼狐狸」在選角時，立刻首選便是鄭佩佩，也很開心她願意演出。

鄭佩佩與原子鏸的合照（IG圖片）

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