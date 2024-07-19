鄭佩佩患罕病非典型巴金森氏症「症狀曝光」大腦將供醫學研究
撰文：聯合新聞網
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「一代女俠」鄭佩佩於美國時間17日離世，她過往表明要捐贈遺體，遺愛人間，而據美媒《Variety》報導，鄭佩佩捐出大腦供醫學研究，因她於2019年被診斷出罹患「非典型巴金森氏症－皮質基底核退化症（CBD）」。
非典型巴金森氏症－皮質基底核退化症（CBD）為罕見疾病，患者運動和非運動功能快速下降。今年5月女星劉濤談到鄭佩佩時，就透露她身體不太好，需要攙扶。經紀公司17日聲明中也提到鄭佩佩近年身體抱恙，但選擇不將消息公開。
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