鄭佩佩離世｜曾與周星馳合作的四大演員都逝世　黃霑留下無數經典

周星馳曾與多名華人傳奇巨星合作，與他在《唐伯虎點秋香》合作的「華夫人」鄭佩佩，日前傳出離世噩耗，周星馳也貼出鄭佩佩的黑白照片沉痛發文「佩佩姐，江湖再見」，而隨著周星馳年紀增長，轉向幕後決定不再演戲，過往合作的電影人也逐一離世，讓人不勝唏噓。



拍攝《唐伯虎點秋香》時，飾演鄭佩佩丈夫的「華太師」便找來音樂才子黃霑扮演，他也在片中展現不同以往的喜劇天賦，黃霑當年更表示稱讚周星馳不僅敬業且才華洋溢，更說自家人都是周星馳的粉絲，如今黃霑已然逝去，只留下無數動人音樂及影視表演。

拍攝《唐伯虎點秋香》時，飾演鄭佩佩丈夫的「華太師」便找來音樂才子黃霑扮演。（《唐伯虎點秋香》劇照）

拍攝《唐伯虎點秋香》時，飾演鄭佩佩丈夫的「華太師」便找來音樂才子黃霑扮演。（《唐伯虎點秋香》劇照）

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周星馳合作最多次的影星便是吳孟達，兩人曾一口氣合作多部經典喜劇，因為在《少林足球》後未再繼續合作而傳出不和，不過吳孟達表示是因為自己身體不好，更在節目中提及「只要我不死，他還沒退休，我們還會再合作」，只可惜到吳孟達2021年肝癌離世之前，2人未再合作，周星馳不僅出席告別式，更在IG感傷向老搭檔告白「I Love You」。

吳孟達因為在《少林足球》後未再與周星馳繼續合作而傳不和。（《少林足球》劇照）

吳孟達與周星馳合作的電影多不勝數。（《賭聖》劇照）

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此外，周星馳還與已故巨星張國榮合作賀歲喜劇《家有囍事》，當年一度傳出他所開的片酬比張國榮還要高3倍，面對傳言，出品人黃百鳴只稱讚周星馳的即興表演功力非常出色，當年3人有一場一起吃早餐的戲，他與周星馳、張國榮透過你來我往的幽默搞笑，讓彼此都飆戲得相當過癮，只是隨著張國榮的離世，已成追憶。

此外，周星馳還與已故巨星張國榮合作賀歲喜劇《家有囍事》。（《家有囍事》劇照）

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