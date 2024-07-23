金智媛粉絲見面會「幕後推手竟是一女星」：想見誰就邀請誰！
撰文：聯合新聞網
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丫頭（詹子晴）可說是副業女王，近年與人合創電商，更是創下破億的營業額，日前《淚之女王》的金智媛赴台出席粉絲見面會，丫頭自爆自己正是主辦方，還向大家喊話，有想見誰想邀請誰，可以留言告訴她。
金智媛的台北粉絲見面會，丫頭也到場追星，更再社群發限動表示「想見誰就邀請誰，我們把《淚之女王》金智媛請來台灣辦見面會了，身為主辦方的我真的很開心，看到現場大家幸福笑容，我也覺得好開心」。
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而金智媛這次粉絲見面會，主辦單位是十十娛樂，丫頭的經紀人向「ETtoday星光雲」證實，丫頭是十十娛樂的老闆。
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