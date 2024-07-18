女星唱歌食螺絲漏歌詞「一開口就嚇親網民」重返歌唱比賽誓要雪恥
撰文：聯合新聞網
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楊丞琳今年5月登歌唱競賽綜藝節目《歌手2024》，首集演唱代表作〈帶我走〉遭批表演不佳，第二集選唱林俊傑的〈不為誰而作的歌〉，食螺絲、漏歌詞，網友狠批「唱功差、開口就被嚇到」，最終成績墊底慘遭淘汰。時隔近2個月，楊丞琳昨（17）曬出《歌手2024》本周五的「突圍戰」海報，宣告回歸舞台，喊話大家：周五見。
對於楊丞琳重返《歌手2024》，有人認為沒再參加的必要、沒有料到。有樂評人曝楊丞琳本有巡演在忙，成為首期陣容其實是去救場的，認為她離開後也沒必要再參與後續演出，如今看到她決定重返《歌手2024》，還是還佩服她的決定，也希望她享受舞台，盡興就好。
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陸網早前有爆料指楊丞琳的團隊其實不願她參加突圍賽，因她巡演喉嚨似乎已出問題，然她本人意願很高，如今她正式官宣，粉絲紛紛為她加油，想起她過往有著「倔强天使」稱號，期待她挑戰自我的表現。
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