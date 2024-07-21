女星登潑水音樂節「比堅尼移位露點」仲被螢幕大特寫　即嬲到爆粗

南韓女星Jessi外型美艷火辣，率直、大膽的作風也讓她圈粉無數，更2度到台表演造成不小話題，她日前登上知名夏日潑水音樂節「Ｗaterbomb」，卻因為跳舞太大力，比堅尼整個移位，整顆雙峰大螢幕露出，可說是史上最大走光事故，她發現後忍不住爆韓文粗口「西巴！」連現場的觀眾都頻頻驚呼。



Jessi身穿銀色比堅尼上衣，搭配帥氣牛仔長褲，而她的傲人上圍將薄薄的比堅尼罩杯撐得超繃，當天她演唱〈Gum〉時一度太嗨，雙膝跪地熱烈扭腰時，比堅尼整個跟著她的舞蹈動作移位，加上她沒有做好安全措施，整顆渾圓直接露出，剛好鏡頭正是特寫，因此露點畫面兩側大螢幕全部播出，雖然幾秒後她就發現問題趕緊拉好，但也一度慌了手腳。

Jessi發現露點趕緊整理衣服，但仍慌到忍不住爆粗口。（截圖）

Jessi發現露點趕緊整理衣服，但仍慌到忍不住爆粗口。（截圖）

Jessi日前在水炸彈音樂節表演，不慎走光。（截圖）

【圖輯】點圖放大看更多Jessi靚相👇👇👇

+ 25

不僅台下頻頻被嚇到驚呼，她自己也慌張噴出髒話，但隨即恢復冷靜，並露出害羞笑容，幽默表示：「整個都露出來了，抱歉。」雖慌亂仍試圖用幽默方式化解，事後也請求拍到的粉絲不要將那段放上網路。

延伸閱讀：

快訊／驚死人！北市信義區工人整地「滾出人類頭骨」嚇壞急報案

【本文獲「TVBS」授權轉載。】