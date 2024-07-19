異形羅穆盧斯｜最新預告＋劇情簡介懶人包《美帝崩裂》女星做主角

《異形》（Alien）系列推出正宗第7部電影《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus）未再延伸續集，而是將故事時空設定在1979年電影《異形》、1986年續集《異形2》之間。



《異形：羅穆盧斯》最新地獄版終極預告也釋出，講述主角群是為了偷取一項高科技設備才能夠獲得逃生機會，沒想到他們卻遇上此生最害怕的夢魘怪物《異形》，預告更重現當年在《異形》最經典的「破胸而出」橋段，讓粉絲直呼驚奇。

《異形：羅穆盧斯》故事時空設定在1979年電影《異形》、1986年續集《異形2》之間。（《異形：羅穆盧斯》截圖）

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《異形：羅穆盧斯》找來《禁室殺戮》（Don't Breathe）、《屍變》（Evil Dead）導演費德阿瓦雷茲執導，原版導演列尼史葛（Ridley Scott）擔綱製片，《異形2》導演占士金馬倫（James Cameron）則是特別顧問，並找來《美帝崩裂》（Civil War）佳莉絲柏妮（Cailee Spaeny）接替薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）、露美慧柏絲（Noomi Rapace）成為新一代《異形》系列女主角，更有網友驚喜發現佳莉絲柏妮會在全片有許多致敬原版的畫面，就連預告最後與異形決戰的武器，疑似就是當年薛歌妮韋花手持的脈衝步槍。

佳莉絲柏妮接替薛歌妮韋花成為新一代《異形》系列女主角。（IG@caileespaeny）

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