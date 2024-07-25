16歲星二代曬水蛇腰吸4萬人畀心 靠仙氣冧死網民：怎麼美成這樣
撰文：ETtoday
出版：更新：
藝人小S與老公許雅鈞結婚後育有3個女兒，其中年僅16歲的Lily因出眾外表，成為外界討論焦點。不時在社群分享穿搭的她，日前（21日）曬出一系列絕美照，大方秀出迷人水蛇腰，短短不到1天的時間，就吸引了4萬人按讚朝聖。
照片中Lily站在街邊取景，炎熱的天氣讓她自動換上清涼服裝，只見她身穿淡粉色短版上衣，搭配低腰牛仔褲，將火辣的腰部線條給展現出來。此外，她在一系列美照中，雙手自然地擺放，每個角度仙氣逼人，電暈一大票網友。
【圖輯】點圖放大看更多Lily靚相👇👇👇
+36
貼文發布後，除了讓「小S二女兒露腰裝」登上微博熱搜，也湧入大批網友留言：
「身體線條太優美了吧」
「我好暈救命漂亮」
「仙氣型美少女」
「怎麼美成這樣」
「身材好到爆」。
值得一提的是，Lily每每發出的照片都會掀起熱烈討論，曾有人誇讚「怎麼會有這麼好看的人類啦」，意外釣出小S親自回應「因為她的人類母親做了很多善事」，笑翻眾人。
【同場加映】11位星二代被批評外貌 胡慧中女入TVB逐夢 江華女兒自小被話醜樣（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
《康熙來了》播畢8年後復活？小S直認曾與蔡康永開會 回應有玄機傳小S蔡康永《康熙來了》回歸！疑邀「2大香港天王」做嘉賓打頭陣具俊曄台北開音樂會 大S甜蜜暱稱老公「俊俊」 小S上台熱舞撐場小S要求Tyson Yoshi邊唱歌邊脫衣 一下扯起件衫曬超強爆肌惹尖叫14歲女控黃子佼誘拍泳裝對話全曝光 還要求受害者對小S保密小S突提5大訴求卻避提黃子佼 無視惡行被網紅質疑轉移焦點救舊愛
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】