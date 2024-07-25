16歲星二代曬水蛇腰吸4萬人畀心　靠仙氣冧死網民：怎麼美成這樣

藝人小S與老公許雅鈞結婚後育有3個女兒，其中年僅16歲的Lily因出眾外表，成為外界討論焦點。不時在社群分享穿搭的她，日前（21日）曬出一系列絕美照，大方秀出迷人水蛇腰，短短不到1天的時間，就吸引了4萬人按讚朝聖。



照片中Lily站在街邊取景，炎熱的天氣讓她自動換上清涼服裝，只見她身穿淡粉色短版上衣，搭配低腰牛仔褲，將火辣的腰部線條給展現出來。此外，她在一系列美照中，雙手自然地擺放，每個角度仙氣逼人，電暈一大票網友。

藝人小S與老公許雅鈞結婚後育有3個女兒，其中年僅16歲的Lily因出眾外表，成為外界討論焦點。（IG@lilyhsuuuu）

不時在社群分享穿搭的她，日前曬出一系列絕美照。（IG@lilyhsuuuu）

Lily身穿淡粉色短版上衣，搭配低腰牛仔褲，將火辣的腰部線條給展現出來。（IG@lilyhsuuuu）

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貼文發布後，除了讓「小S二女兒露腰裝」登上微博熱搜，也湧入大批網友留言：

「身體線條太優美了吧」

「我好暈救命漂亮」

「仙氣型美少女」

「怎麼美成這樣」

「身材好到爆」。



值得一提的是，Lily每每發出的照片都會掀起熱烈討論，曾有人誇讚「怎麼會有這麼好看的人類啦」，意外釣出小S親自回應「因為她的人類母親做了很多善事」，笑翻眾人。

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