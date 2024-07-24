綾瀨遙熱戀中？疑與細11歲男星同居　經紀公司咁回應令戀情更似真

【綾瀨遙】39歲的日本女星綾瀨遙被爆出與小11歲的男團SixTONES的成員Jesse（中文譯名傑西）熱戀中，而綾瀨遙的經紀公司則是回應「藝人的私生活交由本人處理」，與過往有關戀情傳聞直接否認的態度大不相同。



Jesse方面透過他新成立的私人經紀公司回應：

請把私生活交給我！我們關係很好。

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綾瀨遙在雜誌公開新書部份內頁靚相。（《週刊現代》）

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日媒「News Postseven」報導指出，據悉綾瀨遙與Jesse是因為之前拍攝電影《左輪百合》（リボルバー・リリー／Revolver Lily）而相識，相關人士透露，兩人不只是一次偶然的關係或發現愛情，而對這段戀情很認真看待，並且在一起度過了很多時間。並且日本雜誌「女性SEVEN」更拍到Jesse出入綾瀨遙住處，被疑兩人同居中。

男團SixTONES的成員Jesse（IG@jesse_essej_0611）

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