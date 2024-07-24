綾瀨遙熱戀中？疑與細11歲男星同居 經紀公司咁回應令戀情更似真
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
【綾瀨遙】39歲的日本女星綾瀨遙被爆出與小11歲的男團SixTONES的成員Jesse（中文譯名傑西）熱戀中，而綾瀨遙的經紀公司則是回應「藝人的私生活交由本人處理」，與過往有關戀情傳聞直接否認的態度大不相同。
Jesse方面透過他新成立的私人經紀公司回應：
請把私生活交給我！我們關係很好。
【相關圖輯】多圖｜綾瀨遙反常態曬Fit爆身材 公開水着寫真谷性感新書（點圖放大瀏覽👇👇👇）
【圖輯】點圖放大看更多綾瀨遙靚相👇👇👇
+20
日媒「News Postseven」報導指出，據悉綾瀨遙與Jesse是因為之前拍攝電影《左輪百合》（リボルバー・リリー／Revolver Lily）而相識，相關人士透露，兩人不只是一次偶然的關係或發現愛情，而對這段戀情很認真看待，並且在一起度過了很多時間。並且日本雜誌「女性SEVEN」更拍到Jesse出入綾瀨遙住處，被疑兩人同居中。
【圖輯】點圖放大看更多Jesse靚相👇👇👇
+4
綾瀨遙瘋傳閃嫁佐藤健後首露面 說出「超曖昧10字」仍未否認緋聞綾瀨遙打破「封奶宣言」再著貼身泳裝 新戲演游泳教練濕身戲連場綾瀨遙專訪揭私生活最真實一面 自認係懶瞓豬 靠一招改變壞習慣綾瀨遙出道20年新劇「自毀女神形象」成功谷收視 黃Viu都有得睇綾瀨遙新冠肺炎康復出院 或有後遺症身心俱疲仍要趕電影進度綾瀨遙確診住院被質疑持明星特權 日本人揭當地真實慘況網民震怒
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】