綾瀨遙出道20年新劇「自毀女神形象」成功谷收視　黃Viu都有得睇

這樣的綾瀨遙，你絕對不能錯過！由綾瀨遙、大泉洋主演的《前男友的遺書》11號晚間在日本播出加長30分鐘的第一集，交出平均收視率12.1%的漂亮數字，綾瀨遙飾演愛錢律師不但突破以往，看到她大口品嚐美食的場景更是讓觀眾「好吃驚」，直呼：「吃得好！」



今年是綾瀨遙出道20週年，亦是她首度挑戰飾演律師，造型絕美卻是個會喊出「我不做不會賺錢的工作」的角色，但首集播出後，最厲害之處莫過於被稱讚「實在太會吃」，從單人的烤肉開始，一路橫跨中式、西式、日式，許多網友看她這樣吃直喊有夠紓壓。

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而由大泉洋飾演的男主角「篠田敬太郎」則意外以「廚師大泉」登上Twitter熱搜關鍵字，他在劇中多次展現廚藝引發討論，觀眾覺得穿上圍裙的大泉洋很有意思，做出來的料理應該也是相當美味。

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綾瀨遙與大泉洋首度合作，兩人在劇中你來我往的對話讓觀眾看得好不過癮，直呼這對組合根本是絕配，大泉洋形容綾瀨遙演技非常完美、NG的次數也很剛好，NG哏的種類非常多，綾瀨遙則覺得大泉洋「比想像中有趣太多」；兩人日前參加綜藝節目宣傳時，還透露在拍戲現場都會模仿全才天王福山雅治的語調來呼喊彼此，常讓現場笑聲不斷。

《前男友的遺書》是一部跳脫框架且劇情緊湊的神秘推理故事，一切從生田斗真飾演的「森川榮治」所留下的怪遺書開始，綾瀨遙與大泉洋為了遺產意外捲入謎團以及接二連三的殺人事件。

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