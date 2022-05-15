綾瀨遙專訪揭私生活最真實一面　自認係懶瞓豬　靠一招改變壞習慣

綾瀨遙在最新日劇《前男友的遺書》中飾演表面勢利、視錢如命的能幹律師，她接受合「friDay影音」訪問，透露「會加入原作沒有的原創內容」，大讚搭檔大泉洋和自己相當有默契，跟想像一樣是個超有趣的人，講什麼都很好笑，讓拍攝現場氣氛融洽。



她印象最深的就是第一集與大泉洋在雪地翻滾，綾瀨遙說當下就覺得很有默契，馬上就感受到兩人會是很好的拍檔。但她最羨慕的就是大泉洋談笑風生的魅力，開玩笑說如果有來生的話，想要成為大泉洋這樣的人。

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綾瀨遙在劇中飾演的「劍持麗子」造型充滿俐落的美感，對於這個能自然說出「沒錢賺的工作，我不接」的角色，她透露當初拿到劇本時看得目瞪口呆，因為與自己的個性相差甚遠，但也強調其實劍持麗子是個熱心且正直的好人，自己非常喜歡這個角色，演起來相當開心。

在劇中不斷大嚐各種美食的綾瀨遙表示，在拜讀過原著小說之後，對揣摩角色有很大的幫助，且會開始觀察身邊有哪些有話直說卻又非常理性的人。

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至於平日如何維持身心平衡，綾瀨遙去年開始嘗試普拉提的她透露，以前總會睡到最後一刻才起來梳洗，最近慢慢開始早起，起床後坐在廚房的椅子上慢慢喝杯水，然後做些簡單的伸展，讓身體慢慢甦醒，這也成為她每天起床後、出門前必做的重要步驟。

此外，她最近還迷上各種沖泡式的味噌湯，最愛的是雞肉胡椒口味，也成為綾瀨遙在忙碌的拍攝現場休息時，不可或缺的重要能量來源，她說：「喝一碗熱呼呼的湯就能獲得稍微放鬆身心的效果。」

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