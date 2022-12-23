綾瀨遙瘋傳閃嫁佐藤健後首露面 說出「超曖昧10字」仍未否認緋聞
撰文：TVBS新聞網
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【綾瀨遙佐藤健傳閃婚】綾瀨遙近日被瘋傳閃嫁佐藤健，雖然雙方經紀公司始終沒做出回應，多數粉絲也認為只是烏龍謠言，不過綾瀨遙日前出席美妝雜誌頒獎典禮，曖昧回應維持美麗的祕訣就是「和喜歡的朋友共度時光」，格外引發聯想。
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擁有廣告女神封號的綾瀨遙，衣食住行品牌都愛找她代言，日前更被美妝雜誌讀者票選為「最美女星」，也是她被傳閃嫁佐藤健後首度公開露面，只見綾瀨遙頂著俏麗短髮，一席無袖小禮服拿著獎盃拍照，被問到維持美麗秘訣，她說「和喜歡的朋友共度時光」，就能由內而外散發光彩。雖然綾瀨遙始終沒有正面回應緋聞，不過自從她被爆閃嫁數日後即親口說出「喜歡的朋友」如此曖昧的字眼，難免讓人猜想這位「喜歡的朋友」是不是佐藤健。
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巧合的是爆出要閃婚的當天，綾瀨遙和木村拓哉合作的電影宣傳預告剛好釋出，似乎有炒新聞的嫌疑，因為這部電影可是砸了20億日幣，折合港幣超過1億。
木村拓哉和綾瀨遙，分別飾演「日本戰國豪傑」織田信長（念常），和她的正妻濃姬，相知相遇的過程，預計1月27日在日本上映，佐藤健也沒閒著，和井上真央合拍日劇，1月13日首播。
和井上真央是青梅竹馬的佐藤健，卻突然變成靈魂，上演一段奇幻愛情劇，雖然佐藤健和綾瀨遙的閃婚傳聞，至今沒有經紀公司正面回應，不過兩人新作品陸續上檔，多少有可能是想吸引外界注意。
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