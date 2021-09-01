綾瀨遙確診住院被質疑持明星特權　日本人揭當地真實慘況網民震怒

日本女星綾瀨遙的經紀公司31日宣告她確診新冠肺炎，有肺部出現白影、呼吸困難的中度症狀，目前住院接受治療，也在逐漸康復中，可望在這星期出院，不過有日本網友質疑她是否使用特權，所以才能在目前醫療資源有限的情況下，還能住院治療。



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由於目前日本每日確診人數已經連續多日破萬，因此醫療資源吃緊，一旦確診後大都是讓市民在家休養，甚至有些達到重症的患者還無法等到住院治療，而綾瀨遙確診新冠肺炎的新聞公開後，在日本雅虎下的留言，就出現有些網友質疑的聲浪。

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網民：「果然還是能住院啊」、「和沒能住院而去世的人之間的差異該怎麼想呢？當然，能恢復是件值得慶幸的事情」、「爲什麼能住院呢？想住院也沒能住院而更加痛苦的人應該有很多吧」、「朋友確診為新冠肺炎，只是拿了藥就讓人回家了」、「作為名人能夠快速住院，這讓一般市民怎麼看」、「比起綾瀨遙，不久前在家中去世的孕婦和20多歲的單身男子更需要住院。這讓我看清醫療的不平等」。

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