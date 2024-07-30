張家朗奧運奪金｜前童星吳諾弘指決賽冇黑哨　意大利對手算收斂咗

張家朗今日（30日）凌晨出戰男子花劍個人賽，與意大利劍手Filippo Macchi連番激戰，睇到香港人心臟病發，最終兩位在決一劍階段打足3次，張家朗取勝成功衛冕，成為香港體壇史上首位連奪兩金的劍手，亦破了68年紀錄！

張家朗歷史性地衛冕奧運金牌。（Reuters）

裁判於決賽上的裁決引起爭議，事緣張家朗與Filippo Macchi打成 14：14平手後，兩位劍手均刺中對方，台灣主裁判黃皓志決定不作判決，讓二人重打；誰知下一劍情況雷同，再次重打，到第三次黃皓志睇片後判張家朗勝出，Macchi曾向黃皓志抗議，面露失望神情，即使攞獎時笑容欠奉。其教練Stefano Cerioni更向裁判咆哮大叫，以示不滿。

Filippo Macchi落敗後，表情明顯失望不服氣。

比賽後，意大利與香港網民引起罵戰，意大利人去張家朗IG罵他盜走了獎牌，而香港網民就以他們視為「侮辱」的「菠蘿、Pizza」emoji回應。今午最新消息指，意大利奧委會（CONI）會長Giovanni Malago已就男子花劍決賽「不可接受的裁決」向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（IOC）提出正式抗議，認為裁判判決「涉及基本錯誤」。

Filippo Macchi曾向裁判抗議，意大利與香港網民亦有罵戰，意大利奧委會（CONI）會長Giovanni Malago更已就男子花劍決賽「不可接受的裁決」向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（IOC）提出正式抗議。（Reuters）

曾與他出戰東京奧運、國際劍擊聯會花劍世界盃的隊友吳諾弘，無緣參加奧運團體賽，今屆在港台擔任奧運劍擊評述，他亦對決賽發表了意見。

上一屆，張家朗、張小倫、吳諾弘、蔡俊彥出戰東京奧運花劍團體賽。（IG@lawrenceng_1999）

吳諾弘以劍擊運動員身份於港台擔任奧運劍擊旁述。

周日（10日）舉行團體賽，由張家朗、蔡俊彥、崔浩然及吳諾弘組成的港隊在男子花劍世界盃日本分站銅牌戰上，曾擊敗世一日本。（資料圖片）

張家朗隊友蔡俊彥、吳諾弘等見大家反應熱烈、群情淘湧，先後發表睇法，反對大家辱罵裁判、Filippo Macchi、意大利支持者，吳諾弘說：「最尾3劍我喺錄影廠都要睇咗幾次慢鏡先睇得清楚😵‍💫喺度提吓大家 14:14不論任何情況裁判都係需要去睇慢鏡錄像嘅🙏🏻我個人認為不存在任何黑哨之類嘅問題🙌🏻」對於意大利選手及其教練都比較火爆，他就表示：「決賽嘅意大利選手的確一向都好鍾意嘈 (郁手另計)不過其實呢d都係比賽嘅一部分嚟 始終競技項目除咗講求技術仲有心理戰 至少我覺得佢琴日嘅行為比起平時已經收斂咗好多🤣 希望咁多位可以理性d咁去支持香港運動員啦🫶🏻」

吳諾弘去年於「香港公開劍擊錦標賽」首度奪冠。（IG@lawrenceng_1999）

吳諾弘是童星出身，拍過多套劇集，而他自小學三年級開始已努力練劍，希望衝上國際舞台。（劇照）

吳諾弘與鍾嘉欣。（fb圖片）

吳諾弘與佘詩曼。（fb圖片）

吳諾弘與馬國明。（fb圖片）