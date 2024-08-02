江旻憓奧運金牌｜劍擊女神撞臉台灣第一美女　同樣人美心善飄仙氣

香港選手江旻憓在日前的巴黎奧運中，奪得女子重劍個人賽金牌。擁有甜美外型的她，目前IG追蹤人數已達46萬人，格外引起注意的是，她笑起來的模樣撞臉台灣名模林志玲，在網路上掀起熱烈討論。



每逢奧運賽事，除了為自己國家的參賽選手加油打氣之外，高顏值的帥哥、美女也往往成為大家關注焦點。其中來自香港的江旻憓有著178厘米的高挑身材，完美比例令人稱羨，此外，她每每在鏡頭前燦笑的樣子，彎月笑眼神似林志玲，甜美的笑容擄獲不少人喜愛。

江旻憓在日前的巴黎奧運中，奪得女子重劍個人賽金牌。（Reuters）

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值得一提的是，林志玲自出道以來，在公益方面相當熱心，甚至創立了自己的基金會，沒想到在本屆奧運中奪牌的江旻憓，也打算將獎金用於慈善，成立一個非營利的慈善機構，讓更多人可以體驗及感受運動，為此被不少人誇讚：

「人美心美」

「都挺漂亮的」

「體版林志玲」。



在本屆奧運中奪牌的江旻憓，也打算將獎金用於慈善。（IG@vmwkong）

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