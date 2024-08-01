巴黎奧運劍擊｜埃及選手懷孕7個月照上陣係「玩命」？醫生咁樣睇
撰文：中天新聞網
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埃及劍擊女將夏菲絲（Nada Hafez）在巴黎奧運賽後透露自己懷有7個月身孕，讓各界震驚。台大醫院婦產部產科主任施景中表示，奧運選手背後的團隊一定相當專業，經過評估後確認可上場。
巴黎奧運29日舉行女子個人佩劍賽，埃及劍擊手夏菲絲（Nada Hafez）止步16強，賽後夏菲絲透露其實自己已懷有7個月身孕。台大醫院婦產部產科主任施景中表示，相信奧運選手背後的團隊都是非常專業的，也一定有評估過選手的狀況，國家隊不可能冒險讓她進行超過自身負荷的事情。
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施景中建議，一般的孕婦可以保持固定的耗氧運動，維持心肺功能。至於像馬拉松的較激烈運動，原則上並不會特別鼓勵，但若有經過專業評估也不會反對。
施景中提到，其實有不少孕婦都有上重訓課程，這部分有正向幫助，但每個人身體狀況不一定，需要經過評估，在有緊急醫療需求時，可以迅速得到協助，一般都不會反對。施景中強調，孕婦並不是什麼都不能做，而是在做之前有專業人員評估，且留意強度愈大的情況，愈要有專業人士協助即可。
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