巴黎奧運｜女子玩交友App定位改選手村「中大獎」配對一金牌選手

巴黎奧運各國運動男神、女神齊聚，外傳有選手在賽事期間下載交友軟體，讓選手村宛如性愛天堂，交友軟體使用人數因此大增。有一名美國女子透露，她把交友軟體的位置設定在選手村，竟然真的和一名奧運選手配對成功，甚至稱對方後來在比賽中贏得金牌。



一名叫索菲亞（Sofia）的美國女網友在TikTok拍攝影片表示，她看到許多女網友呼籲，把Tinder位置改在選手村，這樣就有機會和運動員配對。因此她也親自嘗試，沒想到竟然中了大獎：「雖然不知道是誰說的，但我衷心感謝你！」

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索菲亞下載的交友軟體名為「Hinge」，她將位置改到巴黎奧運選手村，但一開始她並沒有發現任何奧運選手，但反而激起她的鬥志，開始努力的滑交友軟體，因為大部分選手不會在簡介上直接表明自己正參與奧運，但仍能從一些小細節找出線索。

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索菲亞在TikTok上自爆，她成功和一名美國隊選手配對，在交友軟體上聊得相當開心，她激動表示，對方甚至在比賽中拿下金牌，不過並未透露男方的身分。

影片吸引超過1600萬次點閱，有部分網友質疑索菲亞的故事，認為這經歷太過夢幻。不過也有網友羨慕留言：

「生一個奧運寶寶吧」

「我希望你們能成功，因你值得這位奧運選手」

「快買機票吧」

「去巴黎見證一下傳說中的紙板床」。



網友羨慕留言：「生一個奧運寶寶吧」、「快買機票吧」、「去巴黎見證一下傳說中的紙板床」。（Reuters）

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