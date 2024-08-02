巴黎奧運｜全紅嬋認喜歡一爭議男星　網民：跳水真的會傷眼睛…

7月31日，巴黎奧運跳水女子雙人十公尺台決賽中，大陸選手陳芋汐/全紅嬋奪得金牌。賽後記者會上，全紅嬋害羞承認自己的偶像是頗受爭議的大陸男星「黃子韜」，引發網友熱議。



網傳影片顯示，當有記者提問全紅嬋喜歡哪些明星，且為何給黃子韜送花籃時，全紅嬋立刻滿臉害羞，緊張到摀住自己的嘴巴，隨後向記者承認「我比較喜歡黃子韜吧」，並補充原因是覺得他很搞笑也很帥。

巴黎奧運跳水女子雙人十公尺台決賽中，大陸選手陳芋汐/全紅嬋奪得金牌。（Reuters）

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據公開資料，大陸男星黃子韜今年31歲，2012年曾以南韓團體EXO出道，退團後回大陸發展，並開設了經紀公司。



7月14日，黃子韜與旗下藝人徐藝洋官宣戀情，有網友批評黃子韜官宣過於高調，並反酸他未能複製鹿晗當年公開戀情熱度，一度出現微博熱搜「以為自己是鹿晗嗎」力壓其官宣話題。

由於黃子韜此前多次被抓包戀情但拒絕承認，不少粉絲對黃子韜亦粉轉路人甚至成為黑粉，表示追星多年對他十分失望。

全紅嬋向記者承認「比較喜歡黃子韜」。（微博＠黃子韜）

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全紅嬋承認自己喜歡黃子韜後引發大陸網友熱議，有不少網友在留言區開酸：

「黃子韜官宣後迎來人生的第一個貴人！」

「黃子韜最有臉面的一集。」

「黃子韜迎來了事業巔峰。」

「黃子韜晚上睡著都要笑醒了。」

「全紅嬋正是喜歡黃毛的年齡。」



還有一些網友對全紅嬋的口味表示難以接受，紛紛開玩笑道：

「我就說全妹妹怎麼可能沒有缺點，現在有了。」

「全國人民都不同意，這個黃毛！ ！ ！」

「跳水真的會傷眼睛。」



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