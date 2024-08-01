巴黎奧運｜JK羅琳「網絡公審」林郁婷 網民懷疑大作家搞錯一件事
撰文：TVBS新聞網
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台灣女拳王林郁婷即將出戰巴黎奧運，先前曾遭到英國前世界冠軍麥格根（Barry McGuigan）公開質疑「沒資格出賽」，而國際奧會（IOC）也聲明，「所有能參加巴黎奧運拳擊項目的選手，都有遵守參賽規定並符合資格」。怎料，昨（31日）小說《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）卻發文影射林郁婷是跨性別選手「要怎樣才能停止這種瘋狂現象？」對此，台灣整合醫學專科醫生姜冠宇在臉書上氣憤發文，轟JK羅琳一舉就是在「國際公審」。
「我覺得JK羅琳有點過份！」姜冠宇在臉書發文，他表示有些女性可能天生就有接近男性的特質，反之亦然：「生物界法則，永遠比小說更有想像力。但只要通過奧會檢測，就不該再質疑了。」JK羅琳此舉根本是「國際公審」，對選手相當不敬。
姜冠宇嚴厲指責，認為台灣政府應該要出面回應此事：
政府單位有資格要求JK羅琳道歉，這應該是選手受辱事件。
姜冠宇透露自己也是有在練拳擊的，理所應當有看過女生在體能跟力道上表現優越，讓男生招架不住。
對此，台灣網民們也紛紛表態：
「奧會檢驗合格，羅琳憑什麼有意見！我們政府要要求她道歉」
「重點是她還沒出賽，這樣賽前大量國際公審她合理嗎？真的為林郁婷感到不平！」
「這樣網路欺凌一個運動員不可取」
「照JK羅琳的邏輯，比她美的人都可以公開質疑她的性別？」。
也有不少網民表示JK羅琳可能對此有誤解：
「個人感覺比較是誤會導致誤傷」
「這次事件包括BBC和衛報等大報都導向林是性染色體男性的結論，羅琳只是相信了這些素有信譽的媒體」
「生理男後來改性別為女參加奧運，跟生理女只是一次檢測生理指數異常，被質疑是不是生理男（林郁婷的案例）這兩個是不同的事，JK反對的應該是前者」。
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