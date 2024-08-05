巴黎奧運｜全紅嬋賽後受訪被陸記者一問題嚇傻　網民：問法很業餘

中國17歲跳水小將全紅嬋7月31日與搭檔陳芋汐拿下巴黎奧運雙人跳水10公尺台的金牌。兩人展現神同步的「水花消失術」，甚至與第二名差距7.20分。全紅嬋賽後接受中國記者的訪問，對方竟問「三米板妳在練嗎」，令她當場傻眼。



據《中華網新聞》報導，全紅嬋與陳芋汐賽後在場外接受中國記者的訪問。其中一名記者問了全紅嬋2次，「三米板妳在練嗎？」全紅嬋當場傻眼，再次向該記者確認提問後，回應對方「我是跳台的，你問我在練三米板？」

全紅嬋一臉傻眼。（天天體育）

全紅嬋/陳芋汐幫中國隊又贏得這面雙人10米台金牌。（Getty Images）

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全紅嬋不可置信的逗趣表情，瞬間緩和現場的尷尬氣氛。該名記者也尷尬笑了幾聲表示，「對哈哈哈哈哈。」相關影片引起網友熱議：

「記者同志們有些玩笑不好笑，倒顯得自己很業餘」

「一旁的陳芋汐一臉尷尬」。



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跳水運動員若是在跳水前後沖熱水澡，就可以幫助肌肉放鬆。圖為戴利出戰2012倫敦奧運的照片。（視覺中國）

泳池的水其實非常冷，容易造成肌肉抽筋。（視覺中國）

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不過也有人提出不同的解讀：

「言下之意記者知道她是跳台，只是問了下有沒有開始練三米板了，很正常的問話，可能是全紅嬋理解錯了意思」

「因為隨著運動員年齡增長，身體發育，跳台很多動作都不如更早時候輕鬆飄逸了，所以會轉到跳板繼續跳水生涯，所以問的沒問題。但我覺得全紅嬋身體過於嬌小，就算再長大也未必適合跳板」

「記者沒在開玩笑，只是問法顯得很業餘」。



全紅嬋與搭檔陳芋汐在本次奧運雙人跳水10公尺台比賽中，從第一跳開始就領先所有對手，更與第二名差距7.20分，五跳的表現都極為穩定，重現完美的雙人「水花消失術」，得分分別為「56.40、54.60、80.10、85.44、82.56」，總分為359.10分，毫無懸念奪得冠軍。

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全紅嬋在東京奧運的單人跳水十米台項目中，拿下金牌，並以「三跳滿分」466.2分的總分打破奧運紀錄，當時年僅14歲的她被世界各國形容成「天才」般橫空出世。



據悉，全紅嬋在巴黎奧運期間，還有8月5日、8月6日將出賽單人跳水10公尺台項目。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】