巴黎奧運｜日女羽毛球手顏值爆燈！私下竟是追星族　最愛乃木坂46

巴黎奧運日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未闖4強戰，距離金牌僅差最後2步，其中27歲擁有「偶像級」甜美外表的志田千陽，卻意外引發網友關注。其實志田千陽是日本偶像女團乃木坂46的鐵粉，只要巡演沒與比賽撞期，她都會到場用行動應援，更有網友笑稱，「怎麼當初沒去徵選？」



志田千陽被封為日本羽毛球界女神。（路透社）

志田千陽被封為日本羽毛球界女神。（路透社）

志田千陽被封為日本羽毛球界女神，IG更擁有47萬追蹤，出生於秋田的她，更被日網評為「秋田美人的典型」。志田千陽在2014年曾代表日本來台灣參加亞洲青少年羽球錦標賽，並拿下混合團體季軍。

志田千陽在2017年開始與松山奈未拍檔，默契絕佳的兩人，在2021年於世界羽聯世界巡迴賽總決賽獲得亞軍，今年以第4種子登上巴黎奧運殿堂，更被視為奪牌熱門。

外型甜美的志田千陽，私底下其實是個追星族。（Instagram / @Shida Chiharu）

外型甜美的志田千陽，私底下其實是個追星族。（Instagram / @Shida Chiharu）

外型甜美的志田千陽，私底下其實是個追星族，最愛的偶像是乃木坂46，只要巡演沒與比賽撞期，她都會到場應援。至於她最愛的成員，則是已畢業的西野七瀨、山下美月、阪口珠美，最愛的現役成員則是菅原咲月。

志田千陽追星追到偶像都認識她，曾與她在運動節目中同台的佐藤楓，甚至透過轉播替正在比賽的志田千陽加油。消息傳到志田千陽耳裏，她也在社群平台上興奮回應。這樣可愛的互動被網友大讚，「沒想到能看到奧運女神被偶像翻牌！」甚至有網友笑稱，「請原地出道」、「因為熱愛羽球，所以當初才沒去乃木坂的徵選嗎？」

也有不少日本網友因為看到志田千陽在IG、X平台上大力推捧乃木坂46的模樣，反過來支持她：

．「原來同樣是粉絲」

．「這是甚麼夢幻連動」

．「既然知道你是乃木坂粉絲了，那我就必須支持你！」



即睇更多志思千陽場上英姿：（按圖了解）



志田千陽被封為日本羽毛球界女神。（路透社）

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