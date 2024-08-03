巴黎奧運｜「頭巾加長袖」睇見都熱！　埃及沙排選手包到冚有原因

巴黎奧運女子沙灘排球項目，8月1日由西班牙對上埃及，最後西班牙以2：0擊敗埃及。不過兩隊的隊服卻成極大對比，西班牙身穿紅色泳衣，露出小麥色長腿相當性感，埃及則是身穿黑色長袖、長褲包緊緊，讓不少網友看了大呼：「不會熱嗎？」



奧運沙灘排球西班牙火辣隊服相當性感。（路透社）

埃及沙灘排球隊則包全身超對比。（路透社）

西班牙隊服為紅色的運動泳裝，露出大量小麥色肌膚，展露身材相當健美，反觀埃及卻是穿着黑色緊身長袖，將手腳全部覆蓋。由於埃及主要宗教是伊斯蘭教，穆斯林人口約佔埃及總人口的90%，埃及隊所穿的伊斯蘭式泳裝，包含泳衣、套在泳帽外的頭巾，讓她們在比賽同時，不會裸露太多。

原來除全黑打扮外，埃及女子沙排隊還有另一顏色的戰衣呢！（按圖了解）



埃及女子沙灘排球選手以覆蓋率超高的球衣作賽。圖為埃及隊與西班牙隊作賽。（路透社）

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不過這樣的對比，也在社群平台X掀起討論，有網友認為：

．「埃及女子沙灘排球隊看起來很熱」

．「埃及人是遮住手和腳踝的類型」

．「包太多了吧」



不過也有網友認為：

．「如果規則沒有禁止，她們想穿甚麼就穿甚麼，有甚麼問題嗎？」



隨著時代進步女性運動員服裝的選擇增多，4年一度的奧運成了這一現象的象徵。從今年的比賽開始，選手可以自由選擇穿緊身褲，而非短褲，特別是皮膚大部分暴露在外的沙灘排球。

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