「小林依晨」臧芮萱嫁YouTuber廖怡塵　七夕宣布雙喜臨門懷胎5月

台灣34歲女星臧芮萱氣象主播出身，因有「小林依晨」之稱，之後轉戰戲劇圈表現亮眼，她與擁有50萬訂閱的YouTuber「全民試車手」廖怡塵交往近5年，今（10日）宣布2人已於她生日6月6日登記結婚。



還加碼報喜目前已懷孕快5個月，她透露原本準備明年備孕，但計劃趕不上變化，「寶寶想來就還是來了！」日前小倆口還舉辦性別派對，驚喜公布是男寶寶。

臧芮萱與廖怡塵公布喜訊。（IG@juihsuanfans）

即將升格當媽的臧芮萱透露，因目前身體並無任何不舒服，「我也是一個無法一直待在家的人，所以現在還是很享受有工作的狀態，有工作我就工作，照樣出外景『鬧著玩』，懷孕期間還有考到了動力小船的駕照，7月底的術科考試，是在海上完成。」18日還會出席桃園電影節《在光裏的人》首映。

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她受訪表示，「產後會繼續拍戲，我現在很努力的控制吃進東西，希望可以養胎不養肉，讓我在產後可以迅速恢復到工作狀態，讓我早日回到我最愛工作崗位」。

關於婚禮，臧芮萱表示婚禮目前只有家宴，「但心裡還是有個夢想，絕對不是穿婚紗，是我跟怡塵都希望我的婚禮可以辦得跟園遊會一樣，來參加的朋友都可以玩在一起，開心的吃東西聊天玩遊戲，而不是吃吃飯大家就散會，這樣失去了大家聚在一起的意義。所以希望明年有機會可以完成我的願望。」

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