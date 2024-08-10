七夕情人節蔡依林IG曬美背「織女過節」！性感辣照被粉絲讚爆
撰文：聯合新聞網
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今天是七夕情人節，台灣天后Jolin蔡依林給粉絲相當大的驚喜，曬出美背放送福利照，表示：「現代織女也過七夕！」性感辣照被粉絲讚爆。
Jolin情人節也很忙，本周末一連3天都要舉辦演唱會，《Ugly Beauty》巡演要進入尾聲，內心有許多感慨，她表示：「很多粉絲說這好像是我的畢業典禮，我也希望你們在這一程中，可以有所收穫。」
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巡演歷時5年多，她也分享，希望演唱會上的這些歌曲，可以紀念與觀眾共同的經歷，「也希望生活當中那些說不出口的話，可以由歌曲來代替，送給愛你的人。」
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