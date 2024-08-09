性感女星為圈中閨密慶生曬二人火辣比堅尼照　網民：鼻血噴出來

昨（8）日是女星劉品言的生日，她舉辦生日會和粉絲同樂，也和星友楊謹華等人開心慶生，不過最吸睛的無非是她的閨密郭書瑤（瑤瑤），曬出2人的比堅尼辣照獻祝福，火速吸引逾3.3萬人按讚，第2張照片更是讓網友直呼「鼻血噴出來了」。



瑤瑤在IG分享和劉品言的合照，感性表示：「謝謝妳的出生讓世界多一份美好的存在，Happy Birthday. My Lover.」劉品言也回應：

謝謝這世我們相遇相知相惜。

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只見劉品言穿著粉橘色比堅尼，大秀性感美背，瑤瑤則穿著粉色比堅尼，2人倚著欄杆，俏皮嘟嘴作勢親吻對方。不過在第2張照片裡，瑤瑤另外分享自己的側身趴在欄杆上的辣照，露出性感半胸以及美臀，讓網友狂讚：

「身材超好的」

「福利滿滿」



就連星友茵聲也笑喊：「就喜歡第二張。」

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