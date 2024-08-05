巴黎奧運羽毛球男雙｜梁偉鏗被一網紅撞臉　網民：每個角度都是他

中華隊羽毛球男雙「麟洋配」4日晚間拿下巴黎奧運金牌，成功打敗世界排名第一的中國男雙組合梁偉鏗、王昶，而台灣網友則發現到梁偉鏗與YouTuber蔡哥撞臉，比賽結束後蔡哥也忍不住自曝IG私訊已經爆了。



中華隊羽毛球男雙「麟洋配」4日晚間拿下巴黎奧運金牌，成功打敗世界排名第一的中國男雙組合梁偉鏗、王昶。（Reuters)

自從網友發現梁偉鏗與蔡哥撞臉後，4日晚間剛搬家的蔡哥也發限動透露，自己會為李洋及王齊麟加油，最後比賽結束「麟洋配」奪金後，蔡哥也發了一支影片恭喜，接著還捲起短袖T恤的袖子，模仿起梁偉鏗穿無袖運動服的模樣，然後搞笑表示自己目前人在大安區的租屋處，沒有去巴黎，不用再謝謝他了，因為他的IG私訊已經要爆炸了。

蔡哥模仿起梁偉鏗穿無袖運動服的模樣。（IG@tsaibrotherderboofan）

梁偉鏗與YouTuber蔡哥撞臉。（Reuters)

【圖輯】點圖放大看更多巴黎奧運羽毛球賽事照片👇👇👇

+ 11

網友們則是忍不住直呼：

「我不覺得你在大安區，每個角度都是你在場上的感覺」

「蔡哥謝謝你的銀牌得獎感言」

「感謝支援收銀」

「想問蔡哥輸給麟洋配是什麼感覺呢？」



【相關圖輯】巴黎奧運派23萬安全套 選手村變性愛天堂 女選手：忍4年終解脫（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 9

延伸閱讀：

李易拋震撼彈「我現在是失業藝人」 揭演藝圈黑暗內幕

穿假貨遭質疑從事精品業資格 蹦闆二度發聲明道歉「護航老婆」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】