巴黎奧運羽毛球男雙｜梁偉鏗被一網紅撞臉 網民：每個角度都是他
撰文：聯合新聞網
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中華隊羽毛球男雙「麟洋配」4日晚間拿下巴黎奧運金牌，成功打敗世界排名第一的中國男雙組合梁偉鏗、王昶，而台灣網友則發現到梁偉鏗與YouTuber蔡哥撞臉，比賽結束後蔡哥也忍不住自曝IG私訊已經爆了。
自從網友發現梁偉鏗與蔡哥撞臉後，4日晚間剛搬家的蔡哥也發限動透露，自己會為李洋及王齊麟加油，最後比賽結束「麟洋配」奪金後，蔡哥也發了一支影片恭喜，接著還捲起短袖T恤的袖子，模仿起梁偉鏗穿無袖運動服的模樣，然後搞笑表示自己目前人在大安區的租屋處，沒有去巴黎，不用再謝謝他了，因為他的IG私訊已經要爆炸了。
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網友們則是忍不住直呼：
「我不覺得你在大安區，每個角度都是你在場上的感覺」
「蔡哥謝謝你的銀牌得獎感言」
「感謝支援收銀」
「想問蔡哥輸給麟洋配是什麼感覺呢？」
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