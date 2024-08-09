奧運男神撞臉娛圈2大靚仔爆紅 抖音吸百萬粉絲急取消關注700美女
撰文：ETtoday
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大陸羽毛球選手王昶因奧運金牌戰成為話題人物，且外型神似陸劇男神張翰，也有人覺得像台灣男星鄭元暢，被許多網友敲碗出道演藝圈。他的社群帳號因此追蹤數激增，其中抖音飆破195萬，更有網友發現，原本帳號關注881個帳號，突然激減剩下107個關注，被瘋傳「連夜取關700個美女」。
王昶和羽毛球搭檔梁偉鏗在賽事告一段落，也透過社群平台做直播，吸引大批粉絲觀看。他原本抖音帳號粉絲數不到百萬，短短數日已經增至195萬，即將突破200萬大關，只是帳號原本關注的帳號多達881人，如今減少至107人，連夜少了700多人，外傳這些是美女博主的帳號。
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網友為此笑虧：
「哥，連夜取關700多個是什麼東西」
「那700多個真的都是美女嗎，好奇讓我看看」。
更有人說關注列表其實可以隱藏。
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而王昶昨日（8）連線直播聊到取關700多人，還被笑「刪了多久」。他先是害羞笑了笑，接著解釋自己帳號已經存在很久了，關注列表一直都是設定隱藏的，並說：
他們（指網友）肯定也不知道是誰啊。
他透露自己關注了搞笑影片、電影、小品娛樂、遊戲等很多類型，但是因此收到很多私訊，到後來得設定「免打擾」，但還是會收到通知，所以讓人清理了一下，透露抖音帳號有別人代為管理。
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王昶表示在巴黎比賽有時差，為了不讓這些訊息對自己產生影響，睡覺時更設飛行模式，
手機功能只剩下鬧鐘。
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