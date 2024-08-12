黃秋生賀林郁婷奧運奪金　讚拳后「保護3種人」暗指JK羅琳係麻瓜

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運為台灣拿下首面拳擊金牌，不少明星藝人像是詹雅雯、吳鳳、孫協志、郭彥甫、賴銘偉、米可白等人都發文祝賀，而金馬影帝黃秋生也稱讚她保護了女性尊嚴。



黃秋生之前為林郁婷遭質疑性別一事，大罵JK羅琳（J.K. Rowling）根本是「巫婆」、「覺得麻瓜（Muggle）很可笑。」11日凌晨林郁婷贏的比賽獲得奧運金牌，他也發文恭喜林郁婷：

妳不單只保護了媽媽，妳還保護了女性的尊嚴。再正確的說法是：人的尊嚴。妳才是哈利波特！

台灣網友們也感謝黃秋生力挺林郁婷。

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詹雅雯同樣也發文直呼「太感動」，並稱讚林郁婷「得獎的背後～是多少淚水、血汗、艱辛努力⋯還有多少異樣眼光的打擊，你做到，你做到了」也向林郁婷媽媽喊話「在您智慧的教育下～讓郁婷可以勇敢，用善良的心，去面對全世界給予的壓力，這一戰是善良與實力贏了全世界」。

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而之前林郁婷與土耳其選手比賽，比賽結束後土耳其選手做出X的手勢，來質疑林郁婷性別，結果吳鳳遭台灣網友遷怒要他滾回土耳其，吳鳳也在第一時間發文回應遭網路欺凌，強調這是選手的個人行為，不代表整個土耳其。



接著吳鳳也在頻道上發影片，用土耳其話向家鄉土耳其介紹林郁婷，為林郁婷發聲，解釋整個事件的來龍去脈。而林郁婷奪得金牌後，吳鳳發文高喊「太開心了」。

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跳水運動員若是在跳水前後沖熱水澡，就可以幫助肌肉放鬆。圖為戴利出戰2012倫敦奧運的照片。（視覺中國）

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