金馬獎｜黃秋生張艾嘉等22位影帝影后拍宣傳片　還原多個經典角色

「金馬60形象影片」昨日曝光！由《關於我和鬼變成家人的那件事》創下票房佳績的程偉豪執導，以「一起看電影」為拍攝靈感，邀請陳淑芳、張艾嘉、楊貴媚、黃秋生、李康生、張震、桂綸鎂、張孝全、柯震東、林柏宏、許光漢，等22位橫跨不同世代的影帝影后、金馬得主以及影壇新星齊聚共創，重新進入曾經扮演過的經典角色。



在這支45秒的金馬60形象影片中，可見到演員們重現自己的電影角色造型，《陽光普照》許光漢、《返校》王淨、《那些年，我們一起追的女孩》柯震東、《我的少女時代》宋芸樺、《黑的教育》朱軒洋，都穿回制服，柯震東開心表示：「可以跟其他的華語經典角色在這個影片中相聚，是個很特別的體驗。重新進入曾經扮演過的角色，一開始穿上制服覺得有點尷尬，但看到大家都一起穿上制服，就好像顯得自己沒有那麼突兀了。」

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這票學生搭上《消失的情人節》劉冠廷駕駛的公車，一旁還有《愛情萬歲」楊貴媚、《郊遊》李康生，以及《女朋友。男朋友》張孝全與桂綸鎂、《怪胎》林柏宏與謝欣穎這兩對銀幕搭檔。林柏宏分享當天重新穿上角色衣服心情：「有立刻進入角色的感覺，我覺得很想念，也對開場影片很期待，自己能夠參與形象影片很榮幸，也很開心『怪胎』這部電影被大家記得，看完影片又更期待金馬頒獎典禮了。」

影片中也打破地域限制齊聚，《緝魂》張震、《白日青春》黃秋生、《燈火闌珊》張艾嘉3位金馬帝后也驚喜現身。面對這項堪稱難度最高的年度影片，程偉豪導演表示拍完這部影片，最大的感受就是：「我也要繼續拍下去！」

影片除了會在戲院播放，程偉豪也率領原班人馬演員，和4位神祕嘉賓，拍攝第60屆金馬獎頒獎典禮的開場影片，屆時將會揭曉金馬影后陳淑芳與眾家明星意想不到的對手戲。

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