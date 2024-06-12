黃秋生被醫生警告「不做手術一年後就會死」密密減肥無暇享用美食

黃秋生、高捷昨日為代言遊戲《波拉西亞戰記》活動出席，黃秋生突然自爆日前因為膽固醇、血壓過高，而被醫生警告要做手術，「如果不動手術，可能一年後就會死」，但他笑稱沒事，「都過一年半了，還沒死啊」，對健康狀況很有自信。



黃秋生爆料醫生曾跟他說「現在比較不危險」，讓他笑回「沒危險要做什麼手術，等危險再做」，黃秋生現在也正在減重，就連前幾天去台南開球，也沒時間享用牛肉湯、虱目魚等美食。

黃秋生突然自爆日前因為膽固醇、血壓過高，而被醫生警告要做手術。（資料圖片／陳順禎攝）

黃秋生突然自爆日前因為膽固醇、血壓過高，而被醫生警告要做手術。（資料圖片／陳順禎攝）

「如果不動手術，可能一年後就會死」，但黃秋生笑稱沒事，「都過一年半了，還沒死啊」，對健康狀況很有自信。（資料圖片／陳順禎攝）

「如果不動手術，可能一年後就會死」，但黃秋生笑稱沒事，「都過一年半了，還沒死啊」，對健康狀況很有自信。（資料圖片／陳順禎攝）

黃秋生與高捷其實是首度同台，高捷誇讚黃秋生是很優秀的演員，之前拍過《古惑仔》系列、《八仙飯店人肉叉燒包》等多部經典港產片，「他是很厲害的演員，雖然分開拍，但知道他有參與有一種莫名興奮感」，提到自己其實比黃秋生年長，「他很客氣，我喜歡，這才是值得尊重」，讓黃秋生直呼「我真的不敢當！」

黃秋生自爆因為膽固醇、血壓高，最近飲食都要控制。（聯合報授櫂使用／記者沈昱嘉攝）

黃秋生（左）、高捷首度同台，互相誇讚對方演技好。（聯合報授櫂使用／記者沈昱嘉攝）

黃秋生（左）、高捷首度同台，互動相當熱絡。（聯合報授櫂使用／記者沈昱嘉攝）

黃秋生（左）、高捷首度同台，互動相當熱絡。（聯合報授櫂使用／記者沈昱嘉攝）

黃秋生（左）、高捷首度同台，互相誇讚對方演技好。（聯合報授櫂使用／記者沈昱嘉攝）

黃秋生則尊稱高捷為「高老師」，表演氣場非常強大，由於是兩人是分開拍廣告，黃秋生還特地先看了一下對方的劇本，「雖然都一樣只有一句對白，但他演繹得很好，我很佩服」，提到代言酬勞，黃秋生則是眉開眼笑，表示很滿意。而兩人都演過黑社會老大，黃秋生很希望之後能與高捷合作，「我期待之後有機會與高老師學習，一起拍一部黑社會電影，過癮」。

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黃秋生日前才參與謝盈萱主演台劇《四樓的天堂》，又曾參與實境秀節目「開著餐車交朋友」，與台灣淵源頗深，他強調下個月新片也將於台灣開拍，是由香港導演執導，由於曾執導《幻愛》的周冠威正在台灣，被問是否與他合作，黃秋生立刻大笑，「我沒有說哦，但他們都知道」。

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