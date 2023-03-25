白日青春｜同黃秋生演疏離父子太逼真搞喊人　周國賢靠一招秒入戲

【白日青春】榮獲金馬獎3項大獎的《白日青春》即將上映，由新科金馬影帝黃秋生、甫獲香港電影導演會最佳新演員獎肯定的林諾主演，片中飾演黃秋生兒子「陳康」的周國賢也有精彩演出，一幕與黃秋生在車內的對話，將父子之間難以言喻的情感徹底宣洩，逼哭不少觀眾，他也坦言為讓自己入戲，有參考一位親戚的作為。



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周國賢透露讀劇本時，被片中的父子關係動容：「陳白日（黃秋生飾演）因為偷渡來港，無奈先把兒子留在家鄉，之後兒子也來到香港，不過父子關係變得疏離，當中的細節相當寫實。陳康想找回成長中所失去的一部分，我感覺這角色跟自身有一些連結。」

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尤其片中陳白日對難民男孩的關懷更甚親生兒子，讓周國賢在詮釋角色時，參考自己一位親戚的作為，得以更加投入角色：「這位親戚對家人不太關心，反而對身邊的朋友給予許多幫忙，他甚至還因此向我借錢，讓我對他的行為百思不得其解。片中我質問黃秋生的那場戲，也正是想到這位親戚才得以投入演出。」

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此外，這角色也像是導演自身的縮影，因為導演離開馬來西亞到外地留學打拼，與父親相隔兩地，因此他將自身對父子關係的體會，以及成長過程的經驗融入《白日青春》當中，刻劃一個渴望父愛的孩子，以及一個掙扎該如何理解兒子的父親的故事，並視本片為和父親的對話。

《白日青春》將於3月30日上映。

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