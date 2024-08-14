陪食飯事後被強吻！女星突然自爆被性騷擾往事 亦曾被要求陪老細
撰文：聯合新聞網
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台灣綜藝節目《甄心分享小琳鐺》日前邀請琳妲、徐瑋吟、陳德烈上節目談「生活無處不是律政劇，談個戀愛一不小心就觸法」，琳妲分享年輕時因為有資深經紀人要介紹工作，但前提是得先跟他去吃飯，沒想到一吃飯後，就陷入迷茫，還好當時沒出事，也奉勸女生們一定要小心。
琳妲說，年輕時，有位感覺不錯的異性說要介紹工作給他，但前提是得先跟他吃頓飯，當年很流行那種要喝純酒湯的餐廳，吃完飯後被他帶去公園談工作，但當時她已經有點暈，然後在公園對方開始抱她、親她，對方以為她答應出來吃飯可能是對他有意思，當時她嚇到推開對方，但不敢斥責他，因為當時年紀太小，對方又是資深經紀人怕自己在業界不好立足，只好忍耐，但覺得太噁心，所以隔天立刻封鎖他。
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學生時代琳妲還曾經被邀約去做SG（show girl）工作，2小時有4千元（台幣、下同），對學生來說超級多，對方說只要站在那邊擺POSE展示商品就好，到現場後才知道是要陪大老闆吃飯，讓徐瑋吟驚呼「這樣太便宜了吧」！
陳德烈還笑說「會不會對方其實拿了8千，才給妳4千」，對方表示只要吃吃喝喝就好，然後安排她坐大老闆旁邊，結束後還續攤去KTV唱歌，老闆們喝得醉醺醺開始摸她們的腰，當時她驚覺不太對勁，後來是有個女生出面斥責「你們這樣是不對的吧」，讓她很感謝對方願意挺身而出。
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